Определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

Стали известны все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов UEFA сезона 2022/2023.

Английский "Манчестер Сити" сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче 1/4 финала турнира. Матч в Мюнхене завершился со счётом 1:1. У англичан отличился Эрлинг Холанд (57-я минута), у немцев с пенальти забил Йозуа Киммих (83). На 38-й минуте Холанд не реализовал пенальти. Кроме этого, на 86-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён главный тренер "Баварии" Томас Тухель.

В первой встрече "Манчестер Сити" победил со счётом 3:0 и по сумме двух игр вышел в полуфинал. На данной стадии англичан ожидает в соперниках мадридский "Реал".

В другом мачте дня итальянский "Интер" сыграл вничью с португальской "Бенфикой". Игра в Милане завершилась со счётом 3:3. У хозяев голами отметились Николо Барелла (14-я минута), Лаутаро Мартинес (65) и Хоакин Корреа (78). У гостей отличились Фредрик Эурснес (38), Антониу Силва (86) и Петар Муса (90+5).

В первой встрече "Интер" победил со счётом 2:0. Соперником "нерадзурри" в полуфинале станет ещё один итальянский клуб — "Милан".