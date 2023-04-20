20 Апреля 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Губернатор Моор начал свой отчет о работе за прошлый год с минуты молчания в честь павших бойцов СВО

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня на заседании областной думы выступает с отчетом о работе за прошлый год, передает корреспондент Накануне.RU.

Свое выступление глава региона начал с информации о проведении специальной военной операции. Он напомнил, что Россия пришла на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от действий неонацистов на Украине и отметил, что в ответ противники развернули травлю всего, что связано с Россией. Против нашей страны было введено беспрецедентное количество санкций, иностранные компании покинули рынок, делалось все, чтобы обрушить экономику. Однако, по словам Моора, у Запада ничего не получилось - Россия выстояла.

Отдельно губернатор остановился на участниках СВО.

"Главный герой 2022 года - солдат: контрактники, добровольцы, бойцы ЧВК, мужчины, ответившие на призыв Родины по мобилизации", - заявил Моор. Он отметил, что регулярно поступает информация о храбрости тюменских воинов и предложил почтить память павших бойцов.

"Из Тюменской области идут служить настоящие воины-сибиряки, мужественные и стойкие. Прошу почтить память павших защитников Отечества минутой молчания", - заявил губернатор.

Также он обратил внимание, что регион оказывает помощь семьям военнослужащих: дети обеспечены бесплатным горячим питанием, могут бесплатно посещать кружки и секции, им в приоритетном порядке предоставляются места в детских садах, освобождение от транспортного налога. Военнослужащие получают единовременную выплату в 100 тыс. руб. Также власти стараются обеспечить их необходимым дополнительным снаряжением.

В регионе работает 80 социальных гостиных, где также оказываются комплексные меры поддержки. На сегодняшний день их услугами воспользоваись свыше 3,9 тыс. семей.

Помощь оказывается и вынужденным переселенцам из новых регионов России, а также прибывшим с территории Украины. Им предоставляют вещи первой необходимости, обеспечивают путевками детей в места отдыха, помогают с трудоустройством.

Теги: спецоперация, инута молчания, Александр Моор, отчет губернатора, послание


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