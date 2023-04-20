Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о загрязнении воздуха из-за Новосмолинского карьера под Челябинском

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушениях экологического законодательства из-за деятельности Новосмолинского карьера под Челябинском.

Напомним, в январе жители, постоянно проживающие в ряде садовых товариществ, пожаловались на пыль, поднимающуюся от работы Новосмолинского карьера и оседающую в радиусе нескольких километров. По их словам, почва пропиталась бетонной пылью, погибли деревья и растения, ухудшилось состояние здоровья граждан, особенно страдающих бронхиальной астмой. Жители жаловались в различные инстанции, но результатов нет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей. Было возбуждено уголовное дело о загрязнении воздуха. Однако жители продолжают жаловаться на взрывы на карьере, после которых пыль оседает на участках в садовом товариществе.

В аккаунте Информационного центра СК России оставлен комментарий о несогласии с ходом и результатами расследования уголовного дела. Жители считают, что из-за работы карьера загрязняется окружающая среда в ряде СНТ, гибнет флора, ухудшается состояние здоровья граждан, однако мер к решению проблемы не принимается.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК, Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также о результатах расследования уголовного дела по итогам его завершения.