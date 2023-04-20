Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Авакянц отправлен в отставку

Спустя три дня после внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота его командующий адмирал Сергей Авакянц был отправлен в отставку. Формально он переходит на другую должность – будет возглавлять штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Об отставке Авакянца сообщил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на рутинном совещании с главами регионов.

"Заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом", - цитирует Трутнева РБК.

17 апреля президент Владимир Путин обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу ход внезапной проверки, которая проходит на Тихоокеанском флоте. Первый ее этап "прошёл на очень высоком уровне", сказал глава государства. По словам Путина, задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, верховный главнокомандующий попросил министра обороны "эту работу, безусловно, продолжить".