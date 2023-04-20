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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

"Урал" упустил победу над ЦСКА в первом финале Пути РПЛ Кубка России

Екатеринбургский ФК "Урал" сыграл вничью с московским ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча прошла накануне вечером в столице и завершилась с результатом 1:1. Счет в игре открыли гости на 70-й минуте – отличился лидер атак "Урала" Эрик Бикфалви. Московская команда смогла отыграться лишь в самом конце, когда на 89-й минуте Хесус Медина реализовал пенальти.

Ответная встреча финала Пути РПЛ пройдет 3 мая в Екатеринбурге. Победитель выйдет в Суперфинал Кубка России.

Напомним, ранее президент "Урала" Григорий Иванов выражал надежду, что на ответный финальный матч с ЦСКА в Екатеринбурге соберется полный стадион.

Теги: Урал, ЦСКА, Кубок России, матч


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