20 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Члены медфракции Екатеринбурга сдали кровь ко Дню донора

Продолжая традицию прошлых лет, медицинская фракция Екатеринбурга снова приняла участие в сдаче крови ко Дню донора. В Областную станцию переливания пришло четверо депутатов, включая основателя фракции Алексея Вихарева. С собой они привели друзей и родственников, рассказали Накануне.RU в пресс-службе медфракции.

"Донорство для меня и моих коллег по медфракции стало доброй традицией. Мы в третий раз приехали на станцию переливания, чтобы сдать кровь и тем самым помочь жителям и солдатам, которые проходят лечение в Екатеринбурге. Это небольшой, но важный вклад, он позволит спасти чьи-то жизни", - рассказал Вихарев.

Алексей Вихарев сдает кровь(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, что 20 апреля отмечается Национальный день донора. Предполагается, что благодаря одному человеку, можно спасти сразу трех человек. Особенно востребованы группы крови с отрицательным резусом, носителей которых на земле всего 20%. Об этом заявила заместитель главврача Областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УФО Наталья Попкова.

Больница(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Одним из таких людей является депутат Дмитрий Николаев. По его словам, он никогда не пропускает дни донорства, поскольку знает, как его кровь востребована. "Рад, что могу помочь тем, кому срочно требуется переливание или операция", - добавил депутат.

Дмитрий Николаев сдает кровь(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Кровь также направляется в военные госпитали для участников СВО.

"Знаю, что в Великую Отечественную войну число доноров достигало 5,5 млн человек и они действительно спасали миллионы жизней, - отметил депутат Михаил Вечкензин. - Сегодня нет потребности в таких масштабах, но доноры по-прежнему нужны. И мы личным примером показываем, как это важно".

Михаил Вечкензин сдает кровь(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Почетным донором стремится стать и постоянный участник акции, депутат Алексей Мещеряков. По его подсчетам, достичь цели он сможет уже в ближайшие 5-7 лет.

"Лично я прохожу донацию в четвертый раз, три из них – организовано, вместе с коллегами по медфракции. По традиции пришел не один – поддержали мои друзья. Призываю всех, у кого нет противопоказаний, приходить и сдавать кровь, помогать тем, кому она жизненно необходима", - прокомментировал Мещеряков.

Алексей Мещеряков сдает кровь(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Отметим, что городская служба крови ведет прием доноров по предварительной записи через портал "Госуслуги" или по телефону +7 (343) 212-90-44. Перед сдачей все потенциальные доноры проходят медицинский осмотр и допускаются только в том случае, если нет противопоказаний.

Теги: медфракция, Екатеринбург, День донора, Вихарев


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