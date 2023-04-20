Суд признал незаконным платный возврат товаров с браком на Wildberries

Суд признал незаконной практику Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. Об этом сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд, пишет РБК.

По словам Дрозда, требуя от покупателей средства за возврат бракованных товаров, Wildberries нарушает нормы действующего законодательства. В ведомстве сообщили, что вынесли предупреждение маркетплейсу о недопустимости нарушения обязательных требований.

Маркетплейс с данным решением не согласен и планирует оспорить его. Представитель Wildberries заявил, что суд не до конца разобрался в обстоятельствах дела, потому что на нем не было представителей компании.

Ранее сообщалось, что владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы Wildberries потребовали от ретейлера более полумиллиарда рублей через суд. Сотрудники оспаривают штрафы, начисленные ботами маркетплейса, и свою ответственность за потерянные или поврежденные товары.

Напомним, 15 марта работники WB начали всероссийскую забастовку из-за новых штрафов в случае доставки в пункт не того или бракованного товара. Их стоимость вычитают из зарплат менеджеров. Представители ПВЗ добивались отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. 16 марта Wildberries решил приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов.