Не ракета и не спутник NASA: небо над Киевом озарила яркая вспышка

Жителей Киева встревожила яркая вспышка в небе над городом, ее можно было наблюдать накануне вечером. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Позже выяснилось, что свечение не было связано с российско-украинским конфликтом. В ВВС Украины допустили, что вспышка могла быть вызвана падением метеорита. В городской администрации предположили, что под Киевом мо упасть космический спутник NASA.

Позже в американском космическом агентстве заявили, что спутник RHESSI действительно сводится с орбиты, но траектория его падения не проходит над Украиной – он должен совсем в другой точке планеты, передает РИА Новости.