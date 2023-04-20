20 Апреля 2023
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Происшествия Украина
Фото: пресс-служба УрФУ

Не ракета и не спутник NASA: небо над Киевом озарила яркая вспышка

Жителей Киева встревожила яркая вспышка в небе над городом, ее можно было наблюдать накануне вечером. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Позже выяснилось, что свечение не было связано с российско-украинским конфликтом. В ВВС Украины допустили, что вспышка могла быть вызвана падением метеорита. В городской администрации предположили, что под Киевом мо упасть космический спутник NASA.

Позже в американском космическом агентстве заявили, что спутник RHESSI действительно сводится с орбиты, но траектория его падения не проходит над Украиной – он должен совсем в другой точке планеты, передает РИА Новости.

Теги: киев, вспышка, спутник, метеорит


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