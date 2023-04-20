В Китае производители смартфонов стали устанавливать на них RuStore

В Китае производитель устройств Tecno стал предустанавливать российский маркетплейс приложений RuStore от VK. Аналогично стали поступать Xiaomi, Vivo, Realme и другие производители.

RuStore с 1 января вошел в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в России телефоны. Пока бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google, но при первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям, пишет "Ъ". Участники рынка считают, что китайские компании рискуют попасть под санкции Google: компания может отключить их устройства от своих сервисов или перестанет делиться частью прибыли с трансакций в своем магазине приложений Play Store.

Напомним, в 2022 г. продажи продуктов и услуг российской IT-отрасли выросли на 22%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Во время предыдущего отчета мы подробно обсуждали с вами решения для IT-индустрии. Дал поручения создать единый отечественный магазин приложений. Сейчас RuStore – так его называют – уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше 8 млн человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн-кинотеатры, интернет-магазины. Всего — более 18 млн загрузок", - рассказал Мишустин.