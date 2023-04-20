20 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

В российской клубнике нашли превышение содержания антибиотиков

В российской клубнике обнаружили 20-кратное превышение содержания антибиотиков.

Как сообщил на одном из профильных совещаний заместитель главы Россельхознадзора Антон Кармазин, также выявлены и превышения по токсичным веществам, в том числе и в импортных ягодах. Речь идет о 1,7 тыс. случаев с начала 2023 года. В настоящее время проводится мониторинг продукции, чтобы впоследствии внести поправки в законодательство, поскольку ведомство не может запретить ее к продаже.

По словам экспертов, антибиотики главным образом используют малые фермерские хозяйства, а не большие компании, которые дорожат своей репутацией, сообщают "Известия".

Теги: клубника, ягода


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