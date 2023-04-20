20 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Еще два московских вуза отправят студентов на дистант из-за кори

Руководству Московского политехнического университета и Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" необходимо перевести на дистанционный формат обучения студентов, которые не болели корью и не были привиты от нее дважды в жизни.

Таково предписание главного санитарного врача Москвы. Случай заболевания корью был выявлен у студента Московского политеха. Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, в том числе определили круг контактных лиц, проживающих в том же общежитии, что и заболевший.

Как заявили в вузе, в настоящее время студент госпитализирован, угрозы распространения заболевания нет. Роспотребнадзор рекомендовал контактировавшим с заболевшим лицам, ранее не привитым и не переболевшим корью, проходить обучение дистанционно, сообщают "Ведомости".

Напомним, у 72% граждан нет иммунитета к кори.

Теги: вузы, образование, корь, заболевания


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