Кабмин РФ одобрил продажу завода Volkswagen в России

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой.

Он будет продан автодилерскому холдингу "Авилон". Стоимость сделки неизвестна.

В качестве основных претендентов на завод немецкого концерна назывались "Авилон" и АФК "Система". Вместо Volkswagen и Skoda на заводе в Калуге могут начать сборку машин китайских брендов, сообщают "Ведомости".

Ранее в Нижегородской области арбитражный суд наложил арест на имущество немецкого концерна Volkswagen в России. Это обеспечительная мера в рамках рассмотрения иска группы "ГАЗ" к иностранному производителю.