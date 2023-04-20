20 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Volkswagen

Кабмин РФ одобрил продажу завода Volkswagen в России

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой.

Он будет продан автодилерскому холдингу "Авилон". Стоимость сделки неизвестна.

В качестве основных претендентов на завод немецкого концерна назывались "Авилон" и АФК "Система". Вместо Volkswagen и Skoda на заводе в Калуге могут начать сборку машин китайских брендов, сообщают "Ведомости".

Ранее в Нижегородской области арбитражный суд наложил арест на имущество немецкого концерна Volkswagen в России. Это обеспечительная мера в рамках рассмотрения иска группы "ГАЗ" к иностранному производителю.

Теги: Volkswagen, авторынок, автопром


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Ранее 20.03.2023 10:26 Мск Суд арестовал имущество Volkswagen в России

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