20 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минтранс просит продлить субсидии для авиаперевозчиков на лето

Министерство транспорта России запросило правительственные субсидии для авиакомпаний РФ на перевозки в предстоящий летний сезон.

Об этом сообщил замминистра Игорь Чалик. Таким образом, ведомство пытается не допустить роста цен на авиабилеты. При этом он не назвал объем запрошенных средств.

Как напомнил чиновник, в зимнем расписании перевозчикам было выделено 25,3 млрд руб., что позволило перевезти 27,4 млн пассажиров на внутренних рейсах. Чалик отметил, что это стимулировало и спрос, и низкие цены на билеты, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минтрансе заявили, что авиабилеты в этом году подорожают не на 15-30%, а на уровень инфляции, которая сейчас – 5,3%.

Теги: Минтранс, авиация, авиакомпании


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