Росстат с 2025 года перейдет на новый источник данных о населении

С 2025 года основным источником информации для формирования статистики о естественном движении населения России станет федеральный регистр населения.

Как заявил представитель Росстата, его использование сделает информацию о числе рождений, браков, разводов и смертей более детализированной. Ведомство оставило на сайте госзакупок заявку на 4,5 млн руб. на подготовку к ноябрю текущего года рекомендаций по использованию данных федерального регистра сведений о населении в статистике.

Подрядчик должен будет составить предложения, которые помогут устранить расхождения данных по родившимся между сведениями самого регистра, ЕГР ЗАГС и итогов переписей населения. В федеральном регистре также содержатся данные от загсов, но более детальные, а кроме того, они обновляются в оперативном режиме и исключают неточности. Кроме того, Росстату необходимы рекомендации по развитию статистики на основе новой информации, сообщают "Ведомости".