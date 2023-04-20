В Госдуме предложили продлить майские праздники

2–5 мая могут стать нерабочими днями.

С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков. По его словам, сегодня граждане нуждаются в длинных выходных. Некоторые россияне смогут справиться с симптомами депрессии.

Как сообщила депутат Орловского областного совета нардепов от фракции "Новые люди" Светлана Ковалева, вариант продления майских праздников вполне вероятен, так как у региональной власти, у главы региона есть такое право. "Это действует еще с ковидных времен, когда наш президент [Владимир Путин] делегировал права на места. Соответственно, право сделать 2–5 мая нерабочими у губернатора есть", - отметила она, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось ранее, в России предлагается установить длинные выходные с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников.