Внука Зюганова выдвинут в качестве кандидата в мэры Москвы

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид рекомендован в качестве кандидата на выборы мэра Москвы от партии.

Как сообщил первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, состоялось заседание кадровой комиссии при президиуме ЦК КПРФ, где обсудили кандидатов в губернаторы и заксобрания, в том числе в мэры Москвы. Единогласно было решено рекомендовать на этот пост члена бюро Московского горкома, председателя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонида Зюганова.

Как отметил Афонин, у Леонида Зюганова "за плечами два созыва в гордуме, он хорошо знает проблемы Москвы и пользуется внутрипартийной поддержкой".

Первый зампредседателя ЦК КПРФ назвал Леонида Зюганова "молодым, ярким, перспективным кандидатом". Он подчеркнул его авторитет и опыт, сообщает ТАСС.