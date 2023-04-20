Заключивших контракты с содействующими ВС РФ в СВО организациями могут признать ветеранами

Статус ветерана боевых действий распространяется на российских граждан, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.

Об этом говорится в поправках, рекомендованных к принятию профильным комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, которые были внесены ко второму чтению проекта закона, наделяющего статусом ветерана и инвалида боевых действий ополченцев, входивших в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 2014 года.

Инициатива принадлежит группе депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным. Поправки предполагают, что ветеранами боевых действий будут признаны лица, заключившие контракты или имевшие другие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО, сообщает ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о намерении рассмотреть такие поправки в ходе доработки документа ко второму чтению. По словам депутата, речь идет, в том числе о лицах, заключивших контракты с частными военными компаниями.