В Москве задержана экс-замминистр культуры Ольга Ярилова

Сотрудники следственных органов задержали в Москве бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову.

Это произошло в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн руб. при участии в проекте "Пушкинская карта". С бывшей чиновницей ведутся следственные действия.

Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году. Свою должность она покинула в сентябре 2022 года по собственному желанию.

Ранее президенту Владимиру Путину доложили о появлении новой схемы мошенничества – по так называемым "Пушкинским картам". Попытки незаконно получить льготы выявил Росфинмониторинг.