Минпромторг: двигатель для SSJ 100 должен получить сертификат в сентябре

Получение сертификата на российский двигатель ПД-8 для лайнера Sukhoi Superjet 100 ожидается в сентябре.

Как заявил заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, после этого начнутся сертификационные испытания в составе самолета. По его словам, изначально агрегат должен был быть сертифицирован в конце 2024 года. "Сейчас мы сдвинули [срок] почти на 16 месяцев влево", - отметил Бочаров, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал первый полет самолета SSJ-100 с российскими двигателями в ближайшие три месяца. Иностранные силовые агрегаты на "Суперджетах" заменят двигателями ПД-8 от ОДК.