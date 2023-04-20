20 Апреля 2023
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Наука и техника В России
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Минпромторг: двигатель для SSJ 100 должен получить сертификат в сентябре

Получение сертификата на российский двигатель ПД-8 для лайнера Sukhoi Superjet 100 ожидается в сентябре.

Как заявил заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, после этого начнутся сертификационные испытания в составе самолета. По его словам, изначально агрегат должен был быть сертифицирован в конце 2024 года. "Сейчас мы сдвинули [срок] почти на 16 месяцев влево", - отметил Бочаров, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал первый полет самолета SSJ-100 с российскими двигателями в ближайшие три месяца. Иностранные силовые агрегаты на "Суперджетах" заменят двигателями ПД-8 от ОДК.

Теги: Минпромторг, авиация, SSJ 100


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