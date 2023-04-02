03 Апреля 2023
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Фото: прес-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

МИД РФ: Военкор Татарский был опасен для киевского режима и вызывал у него ненависть

В Министерстве иностранных дел России дали "нравственную оценку" убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). Во внешнеполитическом ведомстве весьма эмоционально заявили о ненависти, которую, к Татарскому, якобы, испытывал киевский режим. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в начале своего комментария отмечает, что "правоохранительные органы ещё дадут юридическую квалификацию произошедшему".

"Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шёл до конца, выполняя свой долг. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким", - пишет Захарова.

В офисе президента Украины при этом отрицают причастность к покушению на блогера. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил: "Начинается в РФ... Пауки едят друг друга в банке. Вопрос о том, когда отечественный терроризм станет инструментом внутриполитической борьбы, был вопросом времени, как прорыв назревшего нарыва. Необратимые процессы и беды 2.0 ждут РФ. Пока будем смотреть".

Теги: мария захарова, владлен татарский, киевский режим, миахил подоляк, офис президента украины



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Развитие сюжета:

Ранее 02.04.2023 22:00 Мск РБК: Спецслужбам давно было известно о готовящемся покушении на военкора Татарского

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