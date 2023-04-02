03 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Ядерное оружие будет придвинуто ближе к западным границам Белоруссии - Грызлов

Российское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии ближе к западным границам, заявил в эфире телеканала СТВ посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"Оно [ядерное оружие] будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", - сообщил посол.

Он напомнил, что в Европе США разместили свое ядерное оружие в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Турции.

"Россия и Беларусь - это территория Союзного государства, причем узаконенная, в отличие от территории стран, где США размещают свое ядерное оружие. Для них эти страны - просто марионетки, а у нас единое пространство", - заявил Грызлов.

Теги: борис грызлов, ядерное оружие, белоруссия



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