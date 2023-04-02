Число пострадавших при взрыве в кафе на Васильевском острове увеличилось до 25 – Беглов

Число пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге увеличилось до 25, госпитализированы 19 человек, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. Он добавил, что один человек погиб – это военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).

"В связи с произошедшим в кафе на Васильевском острове в настоящее время задействованы все экстренные и специальные службы города. Работаем в координации с правоохранительными органами. Они занимаются установлением обстоятельств произошедшего. <…>Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть", - заявил губернатор.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Ранее сообщалось, что мощность сработавшего в кафе взрывного устройства составила более 200 гр в тротиловом эквиваленте.