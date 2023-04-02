Беглов взял на себя координацию работы на месте взрыва в питерском кафе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял на себя координацию работы спецслужб и оказания помощи пострадавшим при взрыве в кафе на Васильевском острове, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Между тем, Telegram-блогер Константин Долгов написал: "По имеющейся у меня информации, была вероятность, что на встречу мог заехать Евгений Пригожин". Никакого официального подтверждения этого предположения (в том числе от самого Пригожина) нет. Telegram-каналы до этого сообщали, что само заведение, где проходят встречи дискуссионного клуба "Кибер Z фронт" (творческий вечер Татарского проходил в рамках клуба), - кафе "Стрит-бар" – связано со структурами Пригожина. Подтверждения этой информации также нет.

Во время взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В кафе проходил его творческий вечер. Также пострадали 19 человек. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство".

СМИ сообщают, что сейчас рассматриваются две версии появления взрывного устройство рядом с Татарским. По одной из них, устройство было заранее заложено рядом с местом, где сидел блогер. По другой – устройство было спрятано в статуэтку-бюст, который преподнесла военкору гостья его творческого вечера.