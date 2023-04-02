МВД: Военкор Татарский погиб, 16 человек пострадали при взрыве в кафе

В МВД подтвердили факт гибели блогера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

"2 апреля 2023 года в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники. Руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия. На месте также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении полицейского главка.