Мощность взрывного устройства при покушении на блогера Татарского составила 200 грамм тротила

Мощность взрывного устройства, которым убило военкора Владлена Татарского в петербургском кафе, составила более 200 гр в тротиловом эквиваленте, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Между тем, ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, незадолго до взрыва могла передать блогеру девушка – гостья его творческого вечера. В сети даже публикуется ее фото, но официальных комментариев по этому поводу от силовиков пока не было.

Военкор Владлен Татарский вел Telegram-канал на более чем 500 тыс. подписчиков, посвященный СВО. Он также стал широко известен после трансляции из Кремля, куда его пригласили на церемонию принятия в состав РФ новых регионов. Тогда он заявил: "Всё, всех победим, всех убьем, всех, кого надо ограбим, все будет, как мы любим".

Настоящее имя погибшего блогера Максим Фомин.