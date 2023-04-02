При взрыве в кафе в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский - СМИ

Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По данным "Фонтанки", по выходным в заведении собирается дискуссионный клуб "Кибер Z фронт", сегодня там проходил творческий вечер блогера.

Telegram-канал Mash сообщает, что взрывное устройство в кафе пронесла посетительница. Взрывное устройство, якобы, было спрятано в статуэтку, которую девушка подарила Татарскому.

Официальных комментариев силовиков пока не поступало.

По предварительным данным, ранения в результате взрыва получили около двух десятков человек.

В объектив камер наблюдения рядом с кафе попал момент взрыва. Видно, что взрывной волной выбивает окна и конструкции на первом этаже.