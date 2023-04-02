03 Апреля 2023
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Происшествия Санкт-Петербург
Фото: t.me/vladlentatarsky

При взрыве в кафе в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский - СМИ

Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По данным "Фонтанки", по выходным в заведении собирается дискуссионный клуб "Кибер Z фронт", сегодня там проходил творческий вечер блогера.

Telegram-канал Mash сообщает, что взрывное устройство в кафе пронесла посетительница. Взрывное устройство, якобы, было спрятано в статуэтку, которую девушка подарила Татарскому.

Официальных комментариев силовиков пока не поступало.

Взрыв в кафе.(2023)|Фото: Telegram-канал Baza

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.(2023)|Фото: t.me/bbbreaking

По предварительным данным, ранения в результате взрыва получили около двух десятков человек.

В объектив камер наблюдения рядом с кафе попал момент взрыва. Видно, что взрывной волной выбивает окна и конструкции на первом этаже.

Теги: владлен татарский, военкор, покушение, взрыв



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Ранее 02.04.2023 21:42 Мск МИД РФ: Военкор Татарский был опасен для киевского режима и вызывал у него ненависть
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Ранее 02.04.2023 19:21 Мск Мощность взрывного устройства при покушении на блогера Татарского составила 200 грамм тротила

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Ранее 02.04.2023 18:46 Мск СМИ: В Петербурге взрыв в кафе на Университетской набережной


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