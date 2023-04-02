Взрыв в петербургском кафе: один человек погиб, 16 пострадали

В результате взрыва в петербургском кафе на Университетской набережной погиб по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Telegram-канал "112" сообщает о 16 пострадавших. Официальных комментариев пока не поступало, причина взрыва неизвестна.

Канал Readovka сообщил, что в кафе проводил творческий вечер военкор Владлен Татарский. О его состоянии информации пока нет. Издание "Фонтанка" сообщает, что кафе принадлежит структурам бизнесмена Евгения Пригожина.