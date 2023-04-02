03 Апреля 2023
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Происшествия Центральный ФО
Фото:Накануне.RU

Семь человек пострадали после минометного обстрела ВСУ в Курской области

Семь человек, включая троих детей и девушку-подростка, пострадали в Курской области в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

ЧП произошло в селе Николаево-Дарьино Суджанского района.

Все пострадавшие в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище.

Сообщается, что дети получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести, одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения.

"В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших", - пишет глава региона в Telegram-канале.

В самом селе повреждены заборы, фасады и окна четырех домовладений.

Теги: всу, обстрел, курская область, пострадавшие, осколочные ранения



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