Семь человек пострадали после минометного обстрела ВСУ в Курской области

Семь человек, включая троих детей и девушку-подростка, пострадали в Курской области в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

ЧП произошло в селе Николаево-Дарьино Суджанского района.

Все пострадавшие в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище.

Сообщается, что дети получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести, одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения.

"В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших", - пишет глава региона в Telegram-канале.

В самом селе повреждены заборы, фасады и окна четырех домовладений.