Блинкен позвонил Лаврову на счет журналиста Гершковича

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы обсудить задержание в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Лавров "обратил внимание" Блинкена на "необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами России", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Министр иностранных дел РФ также заявил Блинкену, что считает недопустимым нагнетание "официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску".

"Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну. В свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд", - заявила Захарова.