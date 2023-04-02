В Петербурге задержали американца-эксгибициониста

В Санкт-Петербурге 36-летний американец стал фигурантом дела о развращении несовершеннолетней. Статья предполагает до трех лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала Shot, житель Нью-Йорка в автобусе попытался показать восьмикласснице гениталии.

Девочка ехала днем в автобусе №328, в салоне в этот момент кроме нее и иностранца никого не было. В какой-то момент, по словам девочки, мужчина приспустил штаны и показал половой орган. После этого он вышел на ближайшей остановке.

Школьница успела незаметно сфотографировать мужчину. В полиции отсмотрели запись с камер из салона автобуса и установили личность извращенца.