Рогозин готов рассказать "лучшему другу Илону Маску" как можно подхватить "триппер"

Американский бизнесмен и самый богатый человек в мире Илон Маск назвал материалы газеты The New York Times пропагандой, а ленту новостей издания – "Twitter-аналогом диареи". Он выразил мнение, что у NYT было бы гораздо больше подписчиков, если бы газета публиковала только свои лучшие статьи.

Мимо высказывания Маска не смог без комментария пройти экс-глава Роскосмоса, а ныне доброволец в зоне СВО Дмитрий Рогозин.

"Ну я бы поспорил с Илоном, если бы он приехал ко мне на Донбасс. Если почитать, что пишут хохлогазеты, то там одной диареей не отделаешься. Можно еще и триппер подхватить во время чтения", - написал Рогозин в своем Telegram-канале. Он не указал, откуда знает про возможность заражения гонореей от чтения украинских СМИ.