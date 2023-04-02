02 Апреля 2023
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

У здания МИД России задержали девушку с плакатом с котом Леопольдом

В Москве у здания МИД на Смоленской площади задержали девушку с плакатом, на котором был изображен кот Леопольд, сидящий за решеткой.

"ОВД-инфо" (организация внесена в реестр иноагентов Минюста РФ) сообщает, что задержанную зовут Ксения Перевердиева, на нее не стали составлять протокол и отпустили из автозака.

Telegram-канал "Кровавая барыня" напоминает, что в марте с плакатом "Давайте жить дружно" и котом Леопольдом в Санкт-Петербурге задержали активиста Льва Соколова. На него составили протокол за нарушение "правил режима повышенной готовности".

Теги: мид рф, одиночный пикет, кот леопольд



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