У здания МИД России задержали девушку с плакатом с котом Леопольдом

В Москве у здания МИД на Смоленской площади задержали девушку с плакатом, на котором был изображен кот Леопольд, сидящий за решеткой.

"ОВД-инфо" (организация внесена в реестр иноагентов Минюста РФ) сообщает, что задержанную зовут Ксения Перевердиева, на нее не стали составлять протокол и отпустили из автозака.

Telegram-канал "Кровавая барыня" напоминает, что в марте с плакатом "Давайте жить дружно" и котом Леопольдом в Санкт-Петербурге задержали активиста Льва Соколова. На него составили протокол за нарушение "правил режима повышенной готовности".