02 Апреля 2023
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Политика Москва
Фото: t.me/evstupin / Евгений Ступин

Депутат МГД Евгений Ступин показал полное ошибок решение КПРФ о его исключении из партии

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин опубликовал решение о его исключении из КПРФ за подписью главы столичной ячейки партии Николая Зубрилина.

Ступин предложил своим подписчикам из числа юристов поискать в документе ошибки, в том числе технические. К последним можно отнести дату постановления – за 14 марта 2022 года, при этом депутату вменяют "нарушения", совершенные позже этой даты. Очевидно, что это опечатка, которая вместе с огромным количеством грамматических ошибок в тексте свидетельствует о явно нестандартных обстоятельствах составления документа.

Ступину вменяют "неоднократные голосования из личных предпочтений" и "нарушение предвыборных обязательств перед партией", но конкретный пример "проступка" приводится только один: депутат подписал антивоенное обращение от имени левых активистов. Примечательно, что в тексте решения об этом не говорится – обращение названо "провокационным", "которое русофобы и антикоммунисты (не поясняется кто это – прим. ред.) использовали против интересов партии и нашей страны".

Теги: евгений ступин, кпрф, исключение, грамотность



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