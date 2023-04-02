Baza: Софью Сапегу могут перевести из белорусской тюрьмы в российскую

Гражданка России Софья Сапега, осужденная в Белоруссии за "возбуждение социальной вражды", может быть переведена в российскую колонию, передает Telegram-канал Baza. Якобы, белорусская сторона не возражает, чтобы остаток срока (пять лет лишения свободы) она отсидела на родине.

Адвокат девушки Антон Гашинский сообщил, что мать и отец Сапеги подали ходатайство в Минюст России, и белорусская сторона ответила на него одобрением. Сейчас суд в России должен установить ей срок отбывания наказания.

Сапегу ранее приговорили к шести годам колонии общего режима. Она была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair. Суд признал россиянку виновной по нескольким статьям, в том числе о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни.

В январе 2023 года стало известно, что Сапега просила о помиловании, но власти Белоруссии оказали ей.