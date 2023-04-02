02 Апреля 2023
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Патриарх Кирилл объяснил, для чего дается богатство

Патриарх Кирилл во время воскресной проповеди после Божественной литургии в Москве попросил богатых людей не жадничать и совершать добрые дела, тратить деньги на благо страны.

Предстоятель Русской православной церкви пожелал состоятельными людям не терять чувство ответственности, которая "с каждым приростом богатства возрастает".

"Каждый состоятельный человек должен помнить, что он будет оправдан перед Богом только тогда, когда от его имени будет оказываться помощь другим людям... Богатство дается для того, чтобы, в первую очередь, делать добрые дела. Мы знаем эти примеры из нашей истории, когда очень богатые русские купцы так много делали добра, что иногда и о себе забывали, и на их добре созидалась экономическая мощь России", - заявил Патриарх.

Теги: патриарх кирилл, богатство, проповедь



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