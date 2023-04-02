В Тюменской области простились с погибшим в зоне СВО бойцом ЧВК "Вагнер"

В Тюменской области прошла церемония прощания с бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Топорковым, который героически погиб в зоне проведения специальной военной операции РФ.

В деревне Янтык родные и близкие простились с уроженцем Тюменского района. Согласно сообщениям региональных СМИ, Александр Топорков героически погиб, получив смертельное ранение при выполнении боевого задания 5 марта.

Мужчина был награжден Окопным крестом ЧВК «Вагнер» за боевые заслуги в ходе СВО. Как рассказали родственники погибшего бойца, по каким-то причинам государство не отметило героизм Топоркова, погибшего в ходе защиты интересов своей Родины, не представив его к госнаградам.

Это еще один подобный случай, когда погибшие «вагнеровцы» оказываются забыты чиновниками, которые не представляют их к государственным наградам по целому ряду самых разных причин. Ранее в Сети появились обращения родственников павших героев, расстроенных в связи со сложившейся ситуацией.