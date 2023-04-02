Более тысячи французских силовиков и спасателей пострадали во время антиправительственных протестов

В ходе антиправительственных протестов во Франции были ранены или травмированы более тысячи полицейских и сотрудников экстренных служб, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Также он сообщил о более чем 2,5 тыс. умышленных поджогах, совершено более трехсот нападений на здания государственных ведомств.

Со стороны полиции также не всегда законно применялась сила: заведено почти четыре десятка дел о неправомочном применении силы полицейскими и жандармами.

23 марта Дарманен сообщил, что в ходе протестов пострадали 123 силовика, протестующие кидали в них камни и коктейли Молотова.

Протесты во Франции вызвала пенсионная реформа – власти увеличили пенсионный возраст на два года, теперь французы будут выходить на пенсию в 64 года.