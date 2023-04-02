Глава СЖР, обещавший не исключать иноагентов из союза автоматически, заявил об автоматическом исключении иноагента

В Карелии руководителя республиканского отделения Союза журналистов России (СЖР) исключат из организации после присвоения ему статуса иноагента. Издание "Подъем" сообщает, что информация о Георгии Чентемирове* уже удалена с сайта союза.

Глава СЖР Владимир Соловьев заявил изданию, что "по уставу союза, признание иноагентом — повод для исключения из членов СЖР".

Примечательно, что в октябре 2022 года Соловьев заявил, что из СЖР не будут исключать автоматически за признание иноагентом. Он утверждал, что этот статус "не накладывает никаких ограничений" и что лишать профсоюзного билета СЖР будут только в "исключительных случаях".

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ