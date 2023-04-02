Суд на три месяца приостановил работу Англо-американской школы Москвы

В Москве суд на 90 суток приостановил работу Англо-американской школы, руководство обвинили в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности в России.

РБК уточняет, что речь идет о Англо-американской школе Москвы – международной школе, основанной в 1949 году. Она предлагает международную образовательную программу с четырехлетнего возраста, обучение идет до 12 класса.

В школе постоянно учатся около 1200 человек, в том числе дети американских, канадских и британских дипломатов.

В феврале прокуратура проверила школу и выяснила, что к обучению по программам дополнительного образования допущены работники без подтверждающих профессиональное образование и квалификацию документов.