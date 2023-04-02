Пропавших в Сочи мальчишек нашли

В Сочи нашли живыми и невредимыми пятерых пацанов в возрасте от 8 до 13 лет. Мальчики пропали еще вечером 31 марта, их видели в разных районах города. В итоге полицейским удалось задержать сбежавших на улице Ленина в Адлерском районе города.

"Живы-здоровы. В отношении них противоправных действий не совершалось. Ночевали в заброшенном автомобиле. Причина их ухода из дома пока не установлена. Все обстоятельства выясняются", - цитирует издание "Подъем" представителя краевого главка полиции.

Дети пропали в пятницу. В последний раз их видели у бассейна одного из отелей в Адлере, где они купались без разрешения. Администрация сделала мальчикам замечание, они убежали.

Около суток родители искали пропавших самостоятельно, но потом все же обратились в полицию, в итоге детей искали и волонтеры.