В бассейне на севере Москвы утонул семилетний мальчик

В бассейне на улице Левобережной в Москве умер семилетний мальчик.

ЧП произошло 1 апреля. Во время занятий в бассейне ребенок прыгнул в воду и не смог самостоятельно всплыть. Мальчик скончался в машине "скорой помощи" по дороге в больницу, сообщили в столичной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель ребенка).