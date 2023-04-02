02 Апреля 2023
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Происшествия Южный ФО
Фото: Накануне.RU

Задымление произошло в шахте "Обуховская" в Ростовской области

На шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление без горения. На поверхность были эвакуированы 229 человек, сообщили в управлении МЧС по региону. Сейчас в шахте работает вентиляционная система, выясняются обстоятельства инцидента.

"Из-за задымления на подстанции шахтного ствола проводится эвакуация 229 человек. Открытого горения нет, вентиляционная система запущена на реверс. Погибших, пострадавших нет. К месту убыли 2 отделения горных спасателей - всего 21 человек, 4 единицы техники", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В начале 2022 года на "Обуховской" произошло обрушение, всех попавших под него сотрудников достали, никто не пострадал.

До лета 2021 года "Обуховская" принадлежала украинской энергетической компании ДТЭК. В августе 2021 ДТЭК решила продать активы в Ростовской области, покупателем стала компания "Донуголь".

Теги: шахта, задымление, обуховская



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