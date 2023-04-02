В Калзяине вторые сутки ищут 10-летнего мальчика

В городе Калязин (Тверская область) вторые сутки ищут 10-летнего Захара. В пятницу он ушел гулять, с тех пор его не видели. Ребенка ищут полицейские, волонтеры, подключились местные жители. Отсматриваются записи с камер видеонаблюдения.

По словам мамы пропавшего мальчика, тот никогда раньше не уходил из дома. Гулять он ходил со своим 14-летним другом, который домой вернулся, но рассказать ничего не может – отстает в развитии.

По данным Telegram-канала "112", мальчика особенно тщательно ищут в районе заброшенного санатория. Есть информация, что ребенка именно здесь видели в последний раз. Санаторий находится на берегу одного из рукавов Волги, следователи не исключают, что мальчик мог утонуть, к поискам привлекли водолазов.