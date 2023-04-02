Путина не будут задерживать в Армении по ордеру Международного уголовного суда

В Армении, которая собирается признать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) ради разрешения ситуации вокруг Нагорного Карабаха, не будут арестовывать Владимира Путина, если он приедет в эту страну.

Ранее стало известно, что МУС выдал ордер на арест Путина, и решение суда должны выполнять все страны, признающие его юрисдикцию.

"Естественно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания. Мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - заявил в интервью "Арменпресс" вице-спикер парламента республики Акоп Аршакян.