02 Апреля 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Арабские авиакомпании Air Arabia, Fly Dubai и Emirates разработали сложную схему оплаты российскими Visa и MasterCard

Арабские лоукостер-перевозчики Air Arabia и Fly Dubai возобновили возможность оплаты картами Visa и MasterCard, выпущенными в России. Платежи проводятся через Систему быстрых платежей (СБП) и представителей авиакомпаний в России. Также принимает такие карты авиакомпания Emirates – через QR-код, высылаемый по запросу, пишут "Известия".

Нельзя сказать, что процесс быстрый и удобный. Чтобы оплатить услуги Air Arabia такой картой, надо предварительно оформить бронирование на сайте, затем попросить в службе поддержки выслать ссылку на оплату, ее отправят на почту. Сбор за такое оформление билета составляет 6% от итоговой суммы.

У Fly Dubai похожая схема, но заплатить сбор предлагается уполномоченному агенту.

У Emirates клиент должен запросить реквизиты по электронной почте московского офиса авиакомпании и забронировать билет. После этого надо отсканировать код в банковском приложении, указать итоговую сумму и номер брони. На подтверждение покупки может уйти несколько дней. Авиакомпания также взымает комиссию за оформление таких билетов.

После начала СВО платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание своих карт, выпущенных в России. Однако внутри РФ они продолжают работать. 

Теги: Visa, mastercard, платежная система, банковская карта, авиакомпания, платеж



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