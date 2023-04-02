В Норильске вторые сутки задерживаются рейсы из-за непогоды

В Норильске из-за сильного ветра задерживается вылет и прилет 22 рейсов. Задержка некоторых рейсов составляет уже около двух суток, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, задерживаются вылеты авиакомпаний S7 и NordStar из Москвы, Уфы, Новосибирска, Красноярска, Абакана, Перми и Санкт-Петербурга.

Сейчас прокуратура проверяет, соблюдаются ли во время задержки по метеоусловиям права пассажиров.