В Новосибирской области из контейнера грузового поезда произошел разлив соляной кислоты

В Новосибирской области на ж/д станции Инская произошла утечка соляной кислоты из контейнера. Прокуратура проводит проверку.

ЧП произошло около шести утра по местному времени. Утечку выявили при проверке технического состояния вагонов. Поезд с протекшим контейнером шел от станции Косяковка (Стерлитамак, Башкирия) до станции Алдан в Якутии.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что соляная кислота является опасным грузом. Сейчас специализированные службы занимаются ликвидацией разлива кислоты.