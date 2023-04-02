Наместнику Киево-Печерской лавры запретили общаться с верующими

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Петр (Лебедь) отправлен под домашний арест. Ему также запрещено общаться с верующими.

Речь идет об аресте на два месяцы, уточняет "Интерфакс".

Напомним, ранее наместника вызывали на допрос, ему вменяют разжигании межрелигиозной вражды (статья 161 Уголовного кодекса). Речь идет о высказываниях по отношению к "ПЦУ" и Константинопольскому патриархату, сказанных им в видеообращении "просим справедливости для нашей Церкви".