Молдавия объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата

Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства России после инцидента с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщила пресс-служба молдавского МИД, передает ТАСС.

Еще двое сотрудников посольства были лишены специального допуска в аэропорт.

Напомним, ранее стало известно, что руководителя Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию. Он планировал лететь в молдавскую Гагаузию на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023". Вместе с главой Татарстана туда отправился глава холдинга "Ак-Барс" Иван Егоров, которого также якобы признали в Молдавии нежелательным лицом.