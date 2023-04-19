19 Апреля 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Молдавия объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата

Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства России после инцидента с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщила пресс-служба молдавского МИД, передает ТАСС.

Еще двое сотрудников посольства были лишены специального допуска в аэропорт.

Напомним, ранее стало известно, что руководителя Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию. Он планировал лететь в молдавскую Гагаузию на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023". Вместе с главой Татарстана туда отправился глава холдинга "Ак-Барс" Иван Егоров, которого также якобы признали в Молдавии нежелательным лицом.

Теги: молдавия, минниханов, российское посольство


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