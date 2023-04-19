В УВД по ЦАО Москвы проходят массовые проверки из-за утечки данных силовиков на Украину

ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД проводят массовые проверки в УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы из-за утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Проверки также ведутся в районных отделах органов внутренних дел.

По данным источника агентства, полицейские за деньги выясняли информацию о правоохранителях и сообщали ее заказчикам, среди которых были и украинцы.

Baza пишет, что уже есть задержанные полицейские, разглашавшие личные данные силовиков. По данным телеграм-канала, заявление на увольнение написал заместитель начальника УВД по ЦАО — начальник полиции Алексей Щипов.

Также Baza сообщает, что на фоне "зачисток" в даркнете практически перестали принимать заказы на "пробивы" людей по базам МВД. А из Telegram массово пропадают аккаунты людей, которые этим занимались.

Как мы уже сообщали, за 2022 год в России количество "утекших" записей персональных данных и платежной информации выросло в 2,67 раза по сравнению с годом ранее, речь идет о 667 млн записей, следует из данных исследования ГК InfoWatch. По словам экспертов, число скомпрометированных записей в прошлом году более чем в 4,5 раза превысило население РФ. Каждая утечка в 2022 году по объему выросла на треть по сравнению с 2021 годом и содержала около 940 тыс. записей.

А в Group-IB заявили, что объем скомпрометированной в прошлом году персональной информации и вовсе выше оценок InfoWatch больше чем в два раза, а количество утекших записей в 2022 году в десять раз превысило население России.